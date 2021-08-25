السودان والنيجر.. «التجربة الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بـ «الممزر»، في الساعة الثامنة مساء الغد «الخميس»، المواجهة الودية الثانية لمنتخبي السودان والنيجر، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي لـ «صقور الجديان» في دبي، استعداداً لخوض الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويدفع الفرنسي هوبير فيلود مدرب منتخب السودان بالقائمة الأساسية لـ «صقور الجديان» في مباراة الغد، بوصفها الودية الأخيرة في برنامج الإعداد، تأهباً لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ضمن المجموعة التاسعة، والتي يستهلها بمواجهة مضيفه المغرب يوم 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو في أم درمان يوم 7 سبتمبر.

وخسر منتخب السودان مباراته الودية الأولى أمام النيجر 1-2، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، حيث كان النيجر الطرف الأفضل، ويستعد الأخير بدوره لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات «مونديال 2022» بمواجهة بوركينا فاسو 2 سبتمبر بمدينة مراكش المغربية، وجيبوتي 6 سبتمبر بالرباط، ضمن التصفيات ذاتها.

وأكد مدرب «صقور الجديان» عزمه الدفع بالأساسين في «الودية الثانية»، حيث قال: «نخوض المباراة بقائمة أغلبها من اللاعبين الأساسين الذين لم يلعبوا المباراة السابقة، ونهدف خلال الفترة الحالية إلى إدخال بعض العناصر أجواء المباريات الدولية، وهو ما قمنا به في مباراة النيجر الأولى، بمنح فرصة أكبر للاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة».

من جانبه، أكد شرف شيبوب لاعب «صقور الجديان»، والمحترف بالدوري الجزائري، أهمية «وديتي» النيجر في التحضير للدور الثاني من تصفيات المونديال، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: قطعاً الأداء الذي ظهرنا به في الودية الأولى، لم يكن بالشكل المطلوب، ولكننا نأمل تقديم الأفضل في البروفة الأخيرة أمام ذات المنافس في ودية اليوم.

ولفت شيبوب إلى الأجواء الإيجابية لمعسكر «صقور الجديان» في دبي، وأوضح: «كل مقومات المعسكر الناجح توفرت لإعداد اللاعبين بشكل مثالي، في ظل الاهتمام الكبير من اتحاد الكرة بالإمارات والقائمين على الأمر، ونتطلع إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من الإعداد الحالي للظهور بشكل مثالي، في تصفيات المونديال بداية بمواجهة المغرب».