الزمالك.. «الدرع 13» بـ «معادلة قارية»!



رضا سليم (دبي)

رسم الزمالك البسمة على شفاه جماهيره، بعدما حسم درع الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، ليكسر حاجز «السنوات العجاف»، بعد 5 مواسم متتالية منذ عام 2015، ليعادل «الملكي» الألقاب القارية، وتنتظر الجماهير الاحتفالية الأكبر في جولة التتويج أمام البنك الأهلي.

حسم الزمالك درع الدوري المصري لكرة القدم، في الجولة قبل الأخيرة، بعدما حقق الفوز الأهم، على حساب الإنتاج الحربي بهدفين، ليحصد اللقب للمرة الـ 13 في تاريخه بفارق 6 نقاط عن الأهلي غريمه التقليدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حقق الفوز في 24 لقاءً، وتعادل 7 مرات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً، واستقبلت شباكه 20 هدفاً.

«النقطة 79» تعد أعلى رصيد وصل إليه الزمالك في الدوري منذ موسم 2014-2015، وحقق الفريق خلاله 87 نقطة، ولا زالت الفرصة قائمة للوصول إلى «النقطة 82»، في حال فوزه على البنك الأهلي في الجولة الأخيرة.

ويأتي الزمالك باللقب الـ13 للدوري في المرتبة الثانية بلائحة الشرف، خلف الأهلي «42 لقباً» وأمام الإسماعيلي «3 ألقاب»، مقابل لقب واحد لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والأولمبي والترسانة.

عادل الزمالك بـ «الدرع الـ13» عدد ألقابه القارية خلال مسيرته في المسابقات الأفريقية والإقليمية حيث حقق 5 ألقاب لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وفاز بـ 4 ألقاب للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 والكونفدرالية الأفريقية عام 2019 والبطولة الأفروآسيوية مرتين عامي 1988 و1997.