أوروبا تتهم «الفيفا» بـ «إساءة السلطة»!



لندن (رويترز)

اتهمت أندية أوروبية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإساءة استغلال مهمته التنظيمية، في نزاع بشأن تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقالت رابطتا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني إنهما تدعمان الأندية التي ترفض ترك لاعبيها لمنتخباتهم في أميركا الجنوبية.

وستتأثر أندية الدوري الإنجليزي بشدة بقرار «الفيفا» بتمديد فترة السماح للاعبين الدوليين بالانضمام لمنتخباتهم من تسعة إلى 11 يوماً، لخوض ثلاث مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وزادت قواعد الحجر الصحي الصارمة في إنجلترا من المشكلة، وقالت رابطة الدوري الممتاز: إن الحكومة لن تمنح أي استثناءات للاعبي كرة القدم.

ورفض ليفربول بالفعل السماح للاعبه محمد صلاح بالسفر للمشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، لأنه سيضطر للخضوع للحجر الصحي عقب عودته لإنجلترا.

كما ستؤثر الإجراءات ذاتها على ثلاثي ليفربول روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وفابينيو، حيث تستعد البرازيل لمواجهة تشيلي والأرجنتين وبيرو الشهر المقبل.

ووضعت الحكومة البريطانية البرازيل وتشيلي والأرجنتين وبيرو في «القائمة الحمراء»، وهو ما يعني إجبار العائدين من تلك الدول على الحجر لعشرة أيام في أحد الفنادق.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: «أندية الدوري الممتاز اضطرت وبالإجماع عدم ترك لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم في الدول الموجودة في القائمة الحمراء الشهر المقبل».

وسيؤدي سفر اللاعبين إلى غيابهم عن مباراتين في الدوري عند عودتهم إلى إنجلترا.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إن أنديتها رفضت ترك اللاعبين للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية.

وأضافت: «في الوقت الحالي هناك 25 لاعباً من 13 نادياً سيتأثرون بالقرار، وربما يزيد هذا العدد بعد إعلان تشكيلتي الإكوادور وفنزويلا»، وأوضحت الرابطة أن الأندية المتأثرة ستجتمع في الأيام المقبلة.

ومع إقامة تصفيات كأس العالم في كل من أفريقيا وآسيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» وأوروبا وأميركا الجنوبية، باتت الأندية قريبة من صدام محتمل مع «الفيفا».

وأرسلت رابطة الأندية الأوروبية وثيقة إلى أعضائها في صورة أسئلة وأجوبة نشرتها صحيفة التايمز، تقول إن «الفيفا» اتخذ قرارات من جانب واحد «وتلقى اعتراضاً واضحاً من رابطة الأندية الأوروبية وباقي الأطراف المعنية».

وقالت الوثيقة: «تعرب رابطة الأندية الأوروبية بحزم عن معارضتها لقرار «الفيفا»، وتحثه على مراجعة موقفه».

وأضافت: «لن تقبل رابطة الأندية الأوروبية أن يسيء اتحاد مثل «الفيفا» استخدام وظيفته التنظيمية، من أجل وضع مصالحه التجارية ومصالح الاتحادات المنضوية تحت لوائه فوق مصلحة اللاعبين الفنية والبدنية والمصالح الرياضية المشروعة للأندية».

وقالت رابطة الأندية الأوروبية: إن «الفيفا» قرر هذا الشهر، بناء على طلب من اتحاد أميركا الجنوبية للعبة، تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات «في تجاهل تام لمصالح الأندية».

وأضافت أنه من غير المرجح أن يتراجع «الفيفا» عن قراره، وسيتعين على الرابطة التفكير في الإجراء الذي ستتخذه.