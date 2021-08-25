10 أحداث تتصدر «مشهد الأسبوع» في «الليجا»

دبي (الاتحاد)

شهدت الجولة الثانية للدوري الإسباني 10 قصص، تتفاوت أحداثها بين المباريات ومستجدات الانتقالات الصيفية، وتجديد العقود لعدد من الأسماء البارزة.

عاد أتلتيكو مدريد إلى المركز الذي أنهى فيه الموسم الماضي، بعد مرور أسبوعين فقط، حيث نجح «روخي بلانكوس» في حصد 6 نقاط كاملة في أول مباراتين، بعدما تغلب على سيلتا فيجو وإلتشي، قبل أن يلحق به إشبيلية الذي تقدم عليه بفارق الأهداف بعد فوزه الثاني أيضاً على خيتافي.

وأهدر برشلونة وريال مدريد أول النقاط في الموسم، بعد تعادلهما في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو وليفانتي على التوالي، وذلك في مباراتين مثيرتين بأحداثهما، حيث سجل ممفيس ديباي أول أهدافه الرسمية مع «البارسا» ليدرك التعادل لفريقه 1-1، فيما سجل فينيسيوس مرتين ليقاتل ريال مدريد ويعود بالتعادل 3-3.

ازداد السباق سخونة بالفعل نحو جائزة بيتشيشي لهداف الدوري الإسباني، حيث يتصدر القائمة حالياً لاعبا ريال مدريد فينيسيوس وأتلتيكو مدريد أنخيل كوريا برصيد 3 أهداف لكل منهما، وذلك في بداية رائعة يقدمانها هذا الموسم، ونجاحهما بالتسجيل في المباراتين اللتين خاضاها إلى الآن.

كسب إشبيلية سباق التعاقد مع رافا مير، لينضم المهاجم الإسباني إلى النادي الأندلسي قادماً من وولفرهامبتون، ولعب على سبيل الإعارة مع ويسكا في الموسم الماضي، وعاد الآن مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو على أهبة الجاهزية لمساعدة إشبيلية في تحدي المنافسة على اللقب.

وبعدما سجل 13 هدفاً في الدوري في الموسم الماضي، وأثار الإعجاب مع إسبانيا في الأولمبياد، فإن هناك إثارة كبيرة بشأن وصول اللاعب البالغ 24 عاماً.

يقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد لمدة عامين آخرين على الأقل، بعد أن وافق على تمديد عقده مع «لوس بلانكوس»، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، لكن ريال مدريد أكد أنه يعتمد على المهاجم الذي انضم إليه عام 2009 لبضع سنوات أخرى.

أظهر فياريال في الموسم الماضي قدرته على التنافس مع أي فريق آخر، لكنه لا يريد الاستراحة على أمجاده، ولذلك قام بإنجاز عدد من التعاقدات الجيدة هذا الصيف، آخرها هو ضم الجناح أرنو دانجوما من بورنموث، حيث أصبح الدولي الهولندي ثاني أغلى صفقة على الإطلاق يقوم فريق «الغواصة الصفراء» بإبرامها، بعد صفقة باكو ألكاسير.

وعاد المدافع جيرمان بيزيلا إلى الدوري الإسباني مع ريال بيتيس، حيث يتواجد الأرجنتيني مجدداً لتعزيز خط الفريق الأخضر والأبيض، والذي كان يمثله بين 2015 و2017، بعد فترة طويلة قضاها في إيطاليا مع فيورنتينا.

كان ماركوس يورينتي أحد أفضل وأهم لاعبي أتلتيكو مدريد في حملتهم للفوز باللقب العام الماضي، وقام الأبطال الآن بتقييد الإسباني متنوع المراكز على المدى الطويل من خلال الاتفاق على تمديد عقده حتى عام 2027، وذلك على غرار خطوات تمديد عقود اللاعبين الرئيسين الآخرين مثل ستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز.

أكمل إلتشي صفقة جديدة لافتة للنظر هذا الأسبوع، حيث جلب المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو إلى النادي.