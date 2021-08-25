«مدارس السيتي» تبدأ الموسم بـ «مواقع جديدة»



أبوظبي (الاتحاد)

تعود مدارس السيتي لكرة القدم لتنظيم الحصص التدريبية، بعد استراحة موسم الصيف، مع فريق موسع من المدربين الخبراء، ومواقع جديدة ومتميزة في أبوظبي ودبي، وينطلق الموسم الجديد يوم الأحد المقبل.

وبانضمام مدربين جدد قادمين من مانشستر سيتي، حيث تدرجوا في عملية التطوير في استاد «الاتحاد» في مدينة مانشستر، أصبح عدد «الكادر الفني» 20 مدرباً، يتمتعون جميعهم بخبرة واسعة.

وتتضمن مواقع تنظيم حصص التدريب الجديدة، استاد ذا سيفينس في دبي، فيما تستعد الوجهات التدريبية الأخرى لانطلاقة الموسم التدريبي الجديد بمرافقها المطورة.

وتنظم مدارس السيتي لكرة القدم حصصها التدريبية في 6 مواقع تتمتع جميعها بمرافق عالمية المستوى موزعة في أبوظبي ودبي.

ويمكن للصغار المقيمين في أبوظبي المشاركة في الحصص التدريبية التي تنظم في مدينة زايد الرياضية، وأكتف في جزيرة المارية، وفندق قصر الإمارات في أبوظبي، أما في دبي فتنظم الحصص التدريبية في مدرسة جميرا للبكالوريا، بالإضافة إلى مدرسة جيلدفورد دبي واستاد ذا سيفينس.

ويعتمد البرنامج التدريبي لمدارس السيتي لكرة القدم على الفلسفة الكروية لأكاديمية مانشستر سيتي، وتفتح المدارس أبوابها أمام الفتيان والفتيات من 3 إلى 18 عاماً، موفرة لهم فرصة تطوير مواهبهم الكروية وصقلها، كما تدعم لياقتهم البدنية وصحتهم العامة، وتمكنهم من لقاء أصدقاء جدد ضمن أجواء تعليمية ممتعة ومسلية، بإشراف مدربين خبراء.

قال سايمون هيويت، مدير أول عمليات كرة القدم في الشرق الأوسط لمدارس السيتي لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: متشوقون لانطلاقة الموسم التدريبي الجديد، وحرصنا على وضع تدابير السلامة في موقع تنظم الحصص التدريبية في أبوظبي ودبي، ونأمل أن نتابع اللاعبين الصغار من مختلف أنحاء الدولة، وهم يمارسون رياضتهم المفضلة.

وأضاف: يوفر البرنامج للاعبين فرصة التدريب بإشراف مدربي مجموعة السيتي لكرة القدم الخبراء، القادمين من مانشستر سيتي وملبورن سيتي، والمعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي، ويتشوق المدربون لانطلاق الموسم التدريبي في الإمارات، للعمل على صقل مواهب اللاعبين الناشئين اعتماداً على برنامجنا التدريبي الرائد عالمياً، وندعو جميع هواة كرة القدم للانضمام إلينا في عائلة مانشستر سيتي، للاستمتاع بممارسة هذه الرياضة ضمن أجواء آمنة، وتكوين صداقات جديدة.

وكانت مدارس السيتي لكرة القدم، قد احتفلت في عام 2020 بمرور 10 أعوام على انطلاقه برامجها الكروية في الإمارات، فيما سلط لاعبو الصف الأمامي للفريق، ومن ضمنهم فيل فودين وبيرناردو سيلفا، الضوء على على أهمية الحصص التدريبية للاعبين الناشئين في مختلف أنحاء الدولة، وشهد البرنامج منذ انطلاقه تنظيم أكثر من 30 ألف حصة تدريبية، شارك فيها اللاعبون الصغار من مختلف الأعمار.