منتخبنا الوطني جاهز لـ «عربية» الكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج، إلى محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للكيك بوكسينج للمنتخبات والأندية للرجال والسيدات، التي تستضيفها مدينة دهوك بإقليم كردستان في العراق التي انطلقت امس وفق لائحة وقانون (الواكو) للكيك بوكسينج، والتي تشمل 12 وزناً لمختلف الفئات.

وصرح طارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد، بأن المشاركة مهمة لنا جميعاً من أجل تبادل الخبرات واكتساب المهارات الجديدة التي طرأت على اللعبة، وأن المسؤولية علينا جميعاً الآن أكبر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن تم اعتماد رياضة الكيك بوكسينج لعبة أولمبية رسمياً، اعتباراً من أولمبياد باريس 2024 القادم.

وعن الجانب الفني للاعبين، أشاد المهيري بالاستعدادات الجيدة التي خاضها اللاعبون للمشاركة في هذه البطولة، والتي تسير وفق الخطط الموضوعة من قبل الإدارة الفنية للعبة بالاتحاد وإستراتيجية الاتحاد، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تجد الدعم والاهتمام من المسؤولين بالدولة.

وتحدث عن مشاركة لاعبي منتخبنا في البطولة التي تنطلق منافساتها اليوم، مؤكداً أنه سيمثل منتخب الإمارات في البطولة لاعبان وهما نجم الموسم المنصرم نور الدين سامير، وزميله أحمد عبد العزيز، بإشراف المدير الفني عمر النعيمي، والمدرب مونجن كاليك، إلى جانب الحكم المرافق للبعثة والمشارك في إدارة مباريات البطولة عبد العزيز الحمادي.

وفي الختام تمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في البطولة العربية الاستثنائية، وأن تتوج مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج ببلوغ منصة التتويج، مواصلةً لانتصاراتهم في مختلف البطولات الإقليمية السابقة.