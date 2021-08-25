«سباق الهدافين» يشتعل مبكراً في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

انطلق سباق المنافسة على لقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» مبكراً، مع بداية الجولة الأولى، والتي شهدت تسجيل 19 هدفاً، وتصدر «الثنائي» سعيد الكعبي مهاجم الشارقة، والسوداني محمد عوض مهاجم العين «المقيم» القائمة، برصيد هدفين لكل لاعب بنهاية الجولة.

وسجل سعيد الكعبي «ثنائية» في مباراة فريقه أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-2، فيما أسهم محمد عوض في فوز «الزعيم» العريض على ضيفه خورفكان 5-0، بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 25 و75 على التوالي، ليدشن مشوار المنافسة على لقب الهداف التي تُوج بها في الموسم الماضي، سيد خميس لاعب بني ياس «المقيم» برصيد 22 هدفاً.

وتعاقب 12 لاعباً في صدارة قائمة هدافي «دوري 21»، على مدار مواسمه الماضية في الاحتراف، ويُعد علي عيد لاعب العين والفجيرة، هو الوحيد الذي نافس على قمة الهدافين في موسمين، بعد تتويجه باللقب في 2017- 2018 برصيد 20 هدفاً، واعتلائه صدارة القائمة في موسم 2019- 2020 «المُلغى» برصيد 17 هدفاً.

في المقابل، برز اسم أحمد شحدة مهاجم بني ياس الحالي، بعدما تُوج - كأول لاعب من فئة مواليد الدولة - بلقب الهداف موسم 2018- 2019 برصيد 18 هدفاً، قبل أن تذهب الجائزة في الموسم الماضي لزميله سيد خميس الذي دون اسمه كأول لاعب «مقيم» يُتوج بلقب الهداف برصيد 22 هدفاً.

وتشهد انطلاقة الجولة الثانية لدوري 21، إقامة أربع مباريات مساء الغد «الخميس»، تجمع خورفكان والوصل، عجمان وشباب الأهلي، الإمارات والعين، الجزيرة واتحاد كلباء، على أن تستكمل الجولة مساء الجمعة المقبل بمواجهات بني ياس والوحدة، العروبة والنصر، الشارقة والظفرة، وتنطلق جميع المباريات في السابعة والربع مساءً.

وستكون الفرصة مواتية أمام العين لتعزيز صدارته الحالية للترتيب في مواجهة مضيفه «الصقور»، بعد خسارة الأخير في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي 0-3، فيما يرفع خورفكان والوصل شعار التعويض، في ظل خسارة «النسور» ضمن الجولة الأولى أمام العين 0-5، و«الإمبراطور» أمام ضيفه بني ياس 0-2.

وتكتسي مواجهة عجمان وشباب الأهلي بطابع الندية، بعد فوز «البرتقالي» خارج قواعده على النصر 1-0 في الجولة الأولى، وتفوق «الفرسان» على «الصقور» بثلاثية نظيفة، في المقابل يرغب الجزيرة واتحاد كلباء، في تحقيق الفوز الأول، بعد تعادل «فخر أبوظبي» مع الظفرة 0-0 في الجولة الأولى، و«النمور» مع الشارقة 2-2 ضمن الجولة ذاتها.

البرنامج

الخميس

خورفكان - الوصل 19:15

عجمان - شباب الأهلي 19:15

الإمارات - العين 19:15

الجزيرة - اتحاد كلباء 19:15

الجمعة

بني ياس - الوحدة 19:15

العروبة - النصر 19:15

الشارقة - الظفرة 19:15