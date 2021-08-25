بوسكيتس وروبرتو.. الموافقة على «الخفض»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

على نفس خطى جيرار بيكيه لاعب برشلونة الإسباني، والذي خفض راتبه بمقدار النصف، من أجل مساعدة ناديه، في حل مشاكله المالية الناجمة عن زيادة الرواتب، وتجاوزها الخط الأحمر للعب المالي النظيف، قرر سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو أن يحذوا حذو بيكيه ويخفضان راتبهما، مع إبرام عقدين جديدين، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع خوسيه ماريا أوروبيتج وكيل اللاعبين، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للعقد الجديد لكل منهما، ولكن بشروط مالية أقل بسبب الموقف المالي الصعب للنادي.

وذكرت صحيفة ماركا أن النادي «الكتالوني» ووكيل اللاعبين راضيان تماماً عما توصلا إليه بشأن هذا التخفيض، وسيتم الإعلان خلال أيام عن توقيع عقدين جديدين لبوسكيتس وروبرتو. وقالت الصحيفة إن التخفيض الذي وافق عليه بوسكيتس أحد الكوادر المهمة في برشلونة، يصل إلى 25%، كما أنه سيتخلى عن أحد البنود الإضافية بعقده، ولكن المصدر لم يكشف عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين يأملان في الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعقدين الجديدين قبل غلق «الميركاتو الصيفي».

يذكر أنه بعد أن ضحى بيكيه بتخفيض نصف راتبه، كأول لاعب في الفريق يفعل ذلك، لحق به جوردي ألبا على الفور وفعل الشيء نفسه، وهكذا يواصل برشلونة سياسته التي تستهدف تخفيض الرواتب، من أجل العودة إلى الوضع الآمن للرواتب داخل الفريق، والذي كان تجاوزه سبباً رئيسياً في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس.