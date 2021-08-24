«كاراتيه العرب» يمنح وسام الاستحقاق لأبطال أولمبياد طوكيو

الرياض (الاتحاد)

قرر الاتحاد العربي للكاراتية منح الأبطال العرب ممن حققوا ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في أول مشاركة أولمبية للعبة لفئة الكبار، الوسام الذهبي للاتحاد وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشهدت دورة طوكيو تحقيق المصرية فريال أشرف الميدالية الذهبية لوزن فوق 61، كما حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كجم، فيما نال الأردني عبدالرحمن مصاطفه الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كجم، وحققت المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كجم.

وقرر مجلس الاتحاد العربي للعبة الذي عقد اجتماعاً دورياً أمس عبر تقنية الفيديو برئاسة الدكتور إبراهيم القناص وحضور الأعضاء كافة، منح وسام الاستحقاق الرياضي للمدربين والإداريين المساهمين بالمنجزات الأولمبية، وكذلك الحكام الدوليين المشاركين، وهم منصور السلطان من الكويت والزيتوني مطيوط من المغرب وهيثم فاروق من مصر، تقديراً لأدوارهم المشرفة في الأولمبياد ودعماً وتحفيزاً للجميع.

واعتمد المجلس الموافقة المبدئية لقيول طلب الكويت باستضافة البطولة العربية للعبة 2021 والتنسيق والتواصل مع الاتحاد الكويتي للعبة لإدراج المواعيد المقترحة لانطلاقة البطولة.

ووافق المجلس بالإجماع على تكريم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورئيس الاتحاد الآسيوي والرئيس الشرفي للاتحاد العربي اللواء ناصر الرزوقي، وتكريم بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك تثميناً لجهودهما الكبيرة في دعم الاتحاد العربي دولياً وقارياً.