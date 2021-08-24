2.35 مليار دولار خسائر «توب 5» الأوروبية !

لندن (أ ف ب)

تراجعت عائدات أيام المباريات في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم بنحو ملياري يورو «2.35 مليار دولار» الموسم الماضي، نتيجة غياب شبه كامل للجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات «كي بي أم جي».

ويفوق هذا الرقم حجم خسارة الأندية 500 مليون يورو في موسم 2019-2020، عندما أثر تفشي الفيروس على إقامة الأحداث الرياضية في القارة العجوز وأدى إلى تأجيل أو إلغاء معظم المسابقات الرياضية في مارس 2020، لتستأنف بعد عدة أشهر من دون جماهير. والبطولات الخمس الكبرى في «القارة العجوز» هي إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا. وذكر التقرير: «من المتوقع أن تحقق الأندية في البطولات الخمس الكبرى دخلاً ضئيلاً أو معدوماً من هذا المصدر في 2020-2021، ومن المحتمل أن تخسر أكثر من ملياري يورو من عائدات المباريات مجتمعة».