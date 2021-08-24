«الفرسان» و«البركان».. من يكسب الرهان؟

منير رحومة (دبي)

تُفتتح الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء اليوم، بإقامة أربع مباريات، على أن تستكمل بثلاث مواجهات غداً، وذلك قبل أن تتوقف المسابقة، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبعد الانطلاقة المثيرة التي شهدتها بداية الدوري، ينتظر أن تستمر الإثارة، بفضل تقارب المستويات، وحُسن استعداد أغلب الفرق للمنافسة بجدية في هذا الموسم، وإن تتفاوت الأهداف في جولة اليوم ما بين تأكيد الفوز أو تعويض الخسارة.

وينتظر أن تسعى الأندية التي حققت انتصارات مهمة خارج ملعبها، مثل شباب الأهلي، والوصل، والعين للاستفادة من عاملي الملعب والجمهور، اليوم، لمواصلة الانطلاقة القوية عندما تستقبل عجمان وخورفكان والإمارات.

وشهدت الجولة الافتتاحية فوز أربعة فرق خارج ملاعبها، هي شباب الأهلي والعين والوحدة والوصل، ولم يستفد من عاملي الملعب والجمهور سوى ثلاثة فرق، هي الشارقة وعجمان والجزيرة.

كما سيطر الحذر على ضربة البداية، وغابت النجاعة الهجومية بالشكل المطلوب، حيث لم نشهد إلا 16 هدفاً فقط خلال سبع مباريات، في حصيلة هي الأضعف خلال مواسم الاحتراف.

ومن المنتظر أن تسجل الجولة الثانية ظهور بعض الوجوه الجديدة، خاصة على مستوى الأجانب، بفضل صفقات الساعات الأخيرة التي قامت بها بعض الأندية لتعزيز صفوفها ورغبة في المنافسة بجدية في بقية مشوار الدوري.

كما ستكون أعين الجهاز الفني للمنتخب على اللاعبين الدوليين الذين اختارهم في القائمة الموسعة، وذلك بهدف ضمان مقعد في القائمة التي ستنال شرف خوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

«الفرسان» و«البركان».. من يكسب الرهان؟

تتجه أنظار الجماهير اليوم إلى استاد راشد بدبي الذي يستضيف مباراة مثيرة وواعدة، تجمع بين «الفرسان» الذي فاز على «الصقور» بملعبه في الجولة الماضية، وبين «البركان» الذي خطف نجومية الجولة الافتتاحية، بالفوز الكبير على النصر بـ«ثلاثية».

ورغم أن آخر فوز لعجمان على شباب الأهلي يعود إلى 21 يناير 2018، مقابل توفق واضح للفريق المنافس، إلا أن الصورة التي ظهر بها «البرتقالي» في الموسم الجديد، والتعديلات على التشكيلة والجهاز الفني، تجعل الجماهير تنتظر ندية كبيرة، ومواجهة حماسية لكسب رهان النقاط الثلاث، وحصد «العلامة الكاملة».

ويلعب شباب الأهلي بصفوف غير مكتملة بالنسبة للأجانب، بسبب عدم جاهزية الإيرانيين الجديدين أحمد نور ومهدي قائدي، بينما يفقد عجمان نجمه البرازيلي لياندرو بسبب بند الإعارة الذي ينص على عدم مواجهة فريقه السابق شباب الأهلي.