العين والإمارات.. «فوارق كبيرة»

العين (الاتحاد)

مباراة في غاية الأهمية، ولكنها صعبة، وتتفاوت أهداف الفريقين، العين يبحث عن مواصلة البداية القوية على أمل استعادة «الدرع الغائب» بوصفه صاحب الرقم القياسي على صعيد بطولة الدوري طوال تاريخها، فيما يتطلع فريق الإمارات إلى «تعديل المسار»، خاصة أن بداية «الصقور» على ملعبه لم تكن إيجابية، بعدما خسر أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى لمنافسات دوري «أدنوك» للمحترفين هذا الموسم.

وعلى ملعب العين، سواء استاد هزاع بن زايد، أو ملعب القطارة، التقى «البنفسج» بضيفه «الأخضر» 8 مرات، وحقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مع منافسه مرتين، ما يعني أن الضيوف يسعون لكتابة التاريخ سعياً وراء فوز تاريخي.

أما «كلمة السر» في تفوق «الزعيم» عند مواجهة «الصقور»، فتتمثل في وجود الهداف لابا كودجو، الذي سجل للعين 34 هدفاً في الدوري حتى الآن، كان لبندر الأحبابي «نصيب الأسد منها» في الصناعة برصيد 11 تمريرة حاسمة.