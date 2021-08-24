اتحاد كلباء والجزيرة.. «ذكريات السداسية»

فيصل النقبي (كلباء)

تخيم «ذكرى السداسية» على لقاء اتحاد كلباء والجزيرة، عندما يلتقيان اليوم، ضمن الجولة الثانية لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، حيث نجح «فخر أبوظبي»، خلال آخر مواجهة في تسجيل نصف درزن» في الملعب نفسه، بالدور الثاني للموسم الماضي.

وسجل علي مبخوت هداف المنتخب «هاتريك» في هذا الملعب خلال الموسم الماضي، فيما أحرز خلفان مبارك وعبدالله إدريس وخليفة الحمادي، فيما لم يسجل أي أجنبي من الجزيرة خلال هذا اللقاء، وكان من أكبر النتائج في مواجهات الجزيرة بالموسم الماضي.

ورغم «السداسية»، قدم «النمور» موسماً استثنائياً، حيث حقق المركز الثامن، وتخطى عقبة «الثلاثين نقطة» للمرة الأولى في عصر الاحتراف، ويريد مواصلة النتائج الإيجابية للموسم الثاني على التوالي.

ونجح اتحاد كلباء في تعزيز صفوفه بثلاثة أجانب جدد، وأبقى على التوجولي «الهداف» مالابا الذي يأمل بأن يقود الفريق إلى الفوز الأول في تاريخ الاحتراف على الجزيرة.