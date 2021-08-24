الوصل وخورفكان.. «إيقاع السامبا»

مراد المصري (دبي)

يتجدد «إيقاع السامبا» على «دكة البدلاء»، في المواجهة التي تجمع بين مدربين برازيليين، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يلتقي الوصل بقيادة أودير هيلمان، مع خورفكان بقيادة كايو زاناردي.

وتبادل الفريقان الفوز في الموسم الماضي، وتتميز المواجهة بينهما دائماً بالأداء الهجومي، بما يجعلنا نترقب مباراة مميزة للغاية، خصوصاً مع عودة الجماهير للمرة الأولى إلى استاد زعبيل، بعد طول غياب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعول «الإمبراطور» على المعنويات المرتفعة، بعد العودة من ملعب بني ياس بانتصار ثمين على «السماوي»، فيما يتطلع «النسور» إلى افتتاح رصيده من النقاط عقب الخسارة أمام العين، علماً بأن كلاهما عرف طريقه نحو الشباك برصيد هدف واحد سجله كل فريق. ولم يسبق أن شهدت مواجهات الوصل وخورفكان نتيجة التعادل، حيث تبادل الفريقان الفوز خلال الموسم الماضي، وهو ما يجعلنا نترقب أجواء مثيرة مرة أخرى في اللقاء، وذلك مع وجود العديد من مفاتيح الفوز البارزة، في مقدمتها البرازيلي راميرو في الوصل ومواطنه دودو في خورفكان، إلى جانب العديد من الوجوه الأخرى.