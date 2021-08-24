جائزة الإبداع تحفّز الرياضيين العرب للتألق في «البارالمبية»

دبي (الاتحاد)

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أصحاب الهمم بافتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، والمشاركة الدولية الواسعة في هذا الحدث الرياضي الدولي، وحثت الجائزة الرياضيين الإماراتيين والعرب على التألق في منافسات الدورة ورفع أعلام أوطانهم على منصات الفوز والعودة بميداليات التفوق، وتحقيق حصيلة قياسية مشابهة لما حققه الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو الذين حصدوا حصيلة قياسية للعرب في الدورات الأولمبية الصيفية بلغت 18 ميدالية، من بينها 5 ذهبيات و5 فضيات، سيما وأن الدورات البارالمبية السابقة شهدت إنجازات عديدة للأبطال الإماراتيين والعرب من أصحاب الهمم، حيث يشارك في الدورة البارالمبية الحالية المئات من الرياضيين العرب، من بينهم عدد من الفائزين بفئات «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، يتقدمهم الأبطال الإماراتيون محمد خميس في منافسات رفعات القوة، والرامي عبد الله سلطان العرياني، وبطل ألعاب القوى محمد القايد الذي حمل علم الدولة في حفل الافتتاح، وأحمد مبارك المطيوعي في منافسات الدراجات الهوائية، والبطل المصري إبراهيم حمدتو في منافسات كرة الطاولة، وغيرهم.

وكان مجلس أمناء الجائزة قد أعلن تمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة حتى منتصف ليلة 15 سبتمبر المقبل بهدف منح الرياضيين من أصحاب الإنجازات في دورتي طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية الصيفية الفرصة للترشح والفوز بالجائزة الأكبر على مستوى فقيمة مكافآتها وفي عدد فئاتها سواء كانت الفردية والجماعية التي تمنح جوائزها حسب مستوى الإنجاز أو الفئة المؤسسية التي سيتم اختيار الفائز فيها حسب محور التنافس، وهو (المبادرات والبرامج والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وساهمت في مواجهة التحديات العالمية في المجال الرياضي).