«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي

الشارقة (الاتحاد)

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ترحيب المجلس للتعاون في كل ما يساهم في تقدم الرياضة بإمارة الشارقة ويتماشى مع تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية، وما تجده من رعاية كبيرة على مستوى الأندية والإمكانيات التي تتمتع بها والمرافق الرياضية المجهزة على أعلى مستوى، بجانب الاهتمام بالرياضات بشكل عام، والرياضات التخصصية بشكل خاص، ومنها رياضات المعاقين.

جاء ذلك لدى لقاء مع وفد الأولمبياد الكويتي الخاص ونادي الطموح الكويتي، مؤخراً، في الثقة للمعاقين، على هامش زيارة منتخب الكويت للأولمبياد الخاص للشارقة لإقامة معسكر بنادي الشارقة للفروسية والسباق، تأهباً للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية الـ 12 للأولمبياد الخاص «كازان 2021» في روسيا وبطولة برلين المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2022 في ألمانيا، حيث بدأ المعسكر يوم 14 أغسطس الجاري ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

حضر اللقاء الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، ومنى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ورحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رئيس نادي الطموح.

وأشار عيسى هلال إلى أن اللقاء يأتي ضمن مسؤولية المجلس لتفعيل اللقاءات المشتركة مع الجهات الخارجية بشكل عام، والأشقاء في دول التعاون الخليجي بشكل خاص، ونرحب بالجميع وعكس دور المجلس الرائد في الرياضة بالإمارة. وأضاف: استعرضنا دور المجلس والتعاون مع الأندية والهيئات المتخصصة بالإمارة لدعم الحركة الرياضية للمعاقين بشكل عام، وتأكيد التعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الكويتي في العديد من البرامج والفعاليات التي تساهم في تقدم الرياضة في الدولتين.