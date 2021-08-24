45 مشاركاً في دورة الجمباز لـ «الأولمبياد الخاص»

أبوظبي (وام)

انطلقت الدورة التدريبية للجمباز الفني والإيقاعي على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الاتصال المرئي «زووم»، والتي دعت لها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف برامج الأولمبياد الخاص بالدول العربية، ونظمها الأولمبياد الخاص المصري في إطار برامج الإعداد لدورة الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023. وتستهدف الدورة استكمال الخطة التدريبية رغم جائحة «كورونا»، من أجل بناء قاعدة من المدربين المؤهلين للعمل بالأولمبياد الخاص. وتتضمن برامج الدورة دراسات حول القواعد الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية، ثم دورات متقدمة، ودورات لكبيري المدربين، وذلك بمشاركة 45 مدرباً من الإمارات ومصر والسعودية، وقطر، والكويت، والسودان، وتونس، ويمثل الإمارات في هذه الدورة المدربون أحمد جمال حسني إبراهيم، وهاني رمزي عبدالوهاب خضر، ومحمد ناصر محمد حسين، وحمدي جمعة المتولي، وأحمد وحيد فريد.