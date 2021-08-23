«الآسيوي» يوقع «شراكة عالمية»

كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة المستلزمات الرياضية «كيلمي» لدورة الحقوق ما بين عامي 2021 و2024، وتنضم كيلمي إلى أسرة الاتحاد الآسيوي بصفتها الداعم الرسمي العالمي لمسابقات المنتخبات الوطنية بالاتحاد الآسيوي، حيث ستقوم الشركة بتوفير المستلزمات والملابس الرياضية لجميع مسابقات المنتخبات بالاتحاد من عام 2022 حتى عام 2024.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من البطولات الرئيسة في الاتحاد الآسيوي، من بينها التصفيات الآسيوية لكأس العالم، والتي يشارك فيها 12 من أقوى المنتخبات الكروية في القارة، وكأس آسيا 2023 في الصين.