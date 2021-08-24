«صقور الجديان» ينتظر الجمهور في «بروفة المغرب»

معتصم عبدالله (دبي)

عبّر نصر الدين الشغل قائد منتخب السودان لكرة القدم، عن أمله في تواصل الدعم الجماهيري للاعبي «صقور الجديان»، في المواجهة الودية الثانية أمام نظيره منتخب النيجر في الساعة الثامنة مساء غد، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بالممزر، ضمن برنامج معسكر المنتخب الحالي في الإمارات، استعداداً لخوض الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الشغيل في تصريحات لصحيفة «الاتحاد»: سعداء بدعم الجالية السودانية بالإمارات في مباراتنا الأولى، ونتمنى استمرار المؤازرة في الودية الثانية، والتي تمثل بروفة لانطلاقة مشوارنا في الدور الثاني للتصفيات أمام المغرب، مضيفاً أن المواجهة أمام «أسود الأطلس» لن تكون سهلة، وهو ما يتطلب الروح والإصرار من كل اللاعبين.

وثمّن قائد «صقور الجديان» الاستضافة الناجحة لاتحاد الكرة لمعسكر المنتخب، وأضاف: «لا نجد من الكلمات ما نصف به مواقف الإمارات الداعمة للسودان في كل المجالات، خاصة الجانب الرياضي، ونشيد بالوقفة الصلبة لاتحاد كرة القدم، في دعم برنامج إعداد المنتحب للاستحقاقات المقبلة من خلال المعسكر الإعدادي».

من جانبه، كشف هوبير فيلود المدرب الفرنسي لمنتخب السودان عن عزمه الدفع الأساسيين في الودية الثانية أمام النيجر مساء الغد، وأوضح في تنويره الصحفي: «نخوض مباراة الخميس بقائمة أغلبها من اللاعبين الذين لم يلعبوا المباراة السابقة، ونهدف خلال الفترة الحالية إدخال بعض العناصر أجواء المباريات الدولية، وهو ما قمنا به في مباراة النيجر الأولى، بمنح فرصة أكبر للاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة».

ورأى فيلود أن برنامج المعسكر الحالي بالإمارات، يعد فرصة طيبة للوصول إلى العديد من الأهداف، على رأسها الجانب المعنوي والنفسي وتهيئة اللاعبين، والاستفادة من الترتيبات المميزة والمحفزة للغاية لمعسكر الإمارات، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به المنتخب، مشدداً على أهمية استغلال ظروف الإعداد الجيد، ليكون اللاعبون في أتم الجاهزية من كل الجوانب النفسية والفنية والبدنية.

وحول تأثير الخسارة في الودية الأولى أمام النيجر 1-2 على استاد آل مكتوم، قال: النتيجة غير مؤثرة، وأعتقد أن اللاعبين لم يظهروا روح القتال المطلوبة في الشوط الأول، نظراً لكون المجموعة التي شاركت في الحصة الأولى لم تلعب منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن هدف الودية الأولى تجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة المستمرة واختبار البعض الآخر، ليكون الجميع في قمة جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

ويخوض «صقور الجديان» مباراته الودية الثانية أمام النيجر، تأهباً لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022» ضمن المجموعة التاسعة، والتي يستهلها بمواجهة مضيفه المغرب في 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو في أم درمان في 7 سبتمبر.