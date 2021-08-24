«البريميرليج» يرفض اللعب في هذه الدول!

لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن أنديتها لن تحرر لاعبين لخوض مباريات دولية الشهر المقبل، في دول مدرجة على «القائمة الحمراء» لفيروس كورونا.

ويتوجب على هؤلاء اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، ما سيحرم الأندية من جهودهم لمباريات عدة، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء، والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي «قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض، ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية، والتي تُلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل.