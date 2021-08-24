تساباكوستا.. «وداعاً تشيلسي»



باريس (أ ف ب)

غادر الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي تساباكوستا نادي تشيلسي الإنجليزي للعودة إلى أتالانتا الذي أطلق مسيرته الاحترافية، بحسب ما أعلن الناديان واللاعب من دون تحديد مدة العقد.

كتب تساباكوستا في صفحته على موقع «تويتر» مودعاً فريق غرب لندن الذي استقدمه في 2017، مقابل 28 مليون يورو زائد مكافآت «وداعاً تشيلسي، يا لها من تجربة لا تُنتسى! كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وحمل هذه الألوان تولد لديك مشاعر خاصة، شكراً وأتمنى التوفيق للجميع في المستقبل».

وأشار نادي «البلوز» إلى أن عقد المدافع الدولي الإيطالي، البالغ 29 عاماً، والذي ارتدى قميص منتخب «الأزوري» بين عامي 2016 و2018، انتهى وأنه سيعود إلى النادي الذي شهد بداياته الاحترافية.

وخاض تساباكوستا مباراته الأولى في الـ «سيري إ» مع أتالانتا موسم 2014-2015، وبعد عامين في تورينو «2015-2017»، انضم إلى تشيلسي لمدة أربعة أعوام، ولكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً سوى في موسمه الأول 2017-2018 خاض خلاله 22 مباراة في الدوري الإنجليزي، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء.

لاحقاً، تمت إعارته توالياً إلى روما «2019-2010»، ومن ثم جنوى «2020-2021»، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده المتوج مؤخراً بكأس أوروبا عقب الفوز على إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.