العبيدي يطالب فريقه باللعب للمتعة

فيصل النقبي (الفجيرة)

جدد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة ثقته بلاعبيه، بعد الخسارة القاسية أمام الوحدة بـ «رباعية» في الجولة الماضية، وقال إن الفريق يحتاج إلى وقت للتجانس والمستوى سيتطور أمام النصر.

وأضاف: نعرف أن المهمة ليست سهلة، لأن النصر من الفرق الكبيرة، ويملك لاعبين على مستوى عال، بالإضافة إلى أنه قادم من خسارة، وجهزنا أنفسنا جيداً للقاء، وننتظر الأداء الجيد في المباراة.

وعن تشكيلة اللقاء المنتظرة، قال «الجميع على أهبة الاستعداد، من أجل اللعب في التشكيلة الأساسية»، مشيداً بالجهد المبذول قبل اللاعبين، ويطالبهم باللعب للمتعة والحماس، وعدم الرهبة من أي منافس.