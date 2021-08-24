تين كات: علينا بـ «الدقة والحدة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرى الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، أن بني ياس الذي يواجهه يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين» ليس نفسه في الموسم الماضي، لأن الوحدة استقطب أفضل لاعبيه، في إشارة للمهاجم البرازيلي جواو بيدرو، لكن في الوقت نفسه ما زال الفريق قوياً ومنظماً.

وقال: أي مباراة في الدوري «اختبار»، وعلينا أن نكون «دقيقين» و«حادين»، لأن المنافسة قوية، ولن تكون قائمة على فريق واحد، بل هناك أكثر من فريق ينافسون على اللقب، وهدفنا حصد أكبر عدد من نقاط في الدوري والمنافسة، والوحدة يجب إن يكون منافساً لأنه من أكبر فرق الدوري، وهذا ليس لأنني أدربه بل، لأنه وُجد لينافس، مثل العين والجزيرة وشباب الأهلي، لذلك فإن السعي للبطولة هو هدف دائم.

وأضاف: أجد صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة لقوة المنافسة بين اللاعبين، إلا أن الفرصة دائماً تكون للأفضل والأجهز.

وفيما يتعلق بغياب لوكاس بيمنتا عن التشكيلة، فإن الدفاع الأساسي الحالي من الدوليين فارس جمع وأحمد راشد ومحمد برغش ومحمود خميس، وهناك مدافعون جيدون أيضاً مثل ماجد عبد الله ولوكاس والكربي، ولدينا حلول كثيرة في الفريق، وعندما تحدث أخطاء أو نستقبل أهدافاً، يمكن أن ننظر إلى التغيير في التشكيلة.

وقال الإسباني خوسيه أنخيل لاعب الوحدة، إن طموحه مع الوحدة يكمن في حصد البطولات وهو الهدف الذي يسعى له النادي، وأن انتقاله إلى «العنابي» فرصة جديدة وجيدة، خاصة إنه قدم مردوداً مميزاً مع ناديه السابق.

وأضاف: تنتظرنا مباراة صعبة مع بني ياس، وشاهدت جميع مباريات الجولة الأولى، وسألت جواو بيدرو عن المنافس، وعلينا ان نفوز في أي مباراة نخوضها، وحتى الآن نحن في الطريق الصحيح.

وأعرب أنخيل عن تطلعه لأن يصل إلى قمة مستواه قريباً، مشيراً إلى أن الطقس صعب جداً، لكنه على الجميع ، ويأمل في أن يتأقلم سريعاً.