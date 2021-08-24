اتحاد الكرة يبدأ تطبيق استراتيجية تحويل الأندية إلى «شركات»

معتز الشامي (دبي)

تلقت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موافقات رسمية من أندية الرمس، والجزيرة الحمراء، ورأس الخيمة، بتأكيد مشاركتها في النسخة الجديدة لدوري الدرجة الأولى بداية من 10 سبتمبر المقبل، موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي، على أن يتم سحب قرعة بطولة الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة، سيطلق الدوري بمشاركة 16 فريقاً، بعدما قاربت أندية «جلف هيروز» و«سيتي» الصاعدين من دوري الدرجة الثانية، على استكمال كافة المتطلبات اللازمة للالتحاق بدوري الأولى، حيث استوفت موافقة الجمعية العمومية، واعتراف الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الخاصة بلائحة المشاركة في بطولات الاتحاد، وأبرزها ضرورة وجود فريقين في المراحل السنية.

وكشفت مصادر بالاتحاد أن الناديين الصاعدين لدوري الأولى، حققا أكثر من 90% من الاشتراطات، وقاربا على استكمال بقية الملاحظات، ولا يزال التواصل مستمراً مع لجنة المسابقات للانتهاء من الإجراءات كافة، في ظل رغبة الاتحاد، زيادة أندية الدرجة الأولى، والتأسيس لبدء تنفيذ استراتيجية التطوير التي أطلقها قبل ختام الموسم الماضي، وتهدف لتحويل الأندية، خصوصاً الدرجتين الأولى والثانية، إلى أندية شركات.

وعانى دوري الأولى الإهمال طوال السنوات الماضية، ولا يزال أنديته تتلقى مساعدات عينية ومادية من اتحاد الكرة تصل إجمالاً بنهاية الموسم إلى أكثر من 12 مليون درهم، بواقع 800 ألف درهم دعم مالياً لـ 4 أندية عبارة عن 200 ألف شهرياً لكل نادٍ منهم، بجانب مساعدات أخرى لباقي الأندية المشاركة، وتفيد المتابعات إلى أن الاتحاد سيتجه إلى تغيير نظام الدعم المالي مع الموسم المقبل، والاستعاضة عنه ببرامج دعم مختلفة تعين الأندية على الالتزام بمتطلبات المشاركة في البطولة.

من جانبه، أكد أحمد بن درويش عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسابقات، حرص المجلس بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة الاهتمام بتطوير دوري الدرجة الأولى، وربطه بدوري الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في وقتها، سيكون هدفها التماشي مع الاستراتيجية التي يطبقها الاتحاد، وتهدف بشكل كبير لتحويل الأندية لشركات حقيقية، بالإضافة إلى السماح بالشركات لتأسيس أندية، بما يفيد في مسألة الاستثمار في الكرة الإماراتية بشكل أفضل، وخلق أندية قادرة على البناء للمستقبل والتنافس بشكل سليم، بما يعزز قوة الدوري، ويزيد من قاعدة الأندية واللاعبين الممارسين.