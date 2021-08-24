دياز: استعادة «الصورة» بعد كبوة «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)

وصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر خسارة فريقه في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين أمام مضيفه عجمان 0-3، بالكبوة مؤكداً على الرغبة الجادة في استعادة «صورة العميد» الحقيقية في مباراته أمام العروبة ضمن الجولة الثانية مساء الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وقال: «الاستعدادات لمباراة الجولة الثانية مضت بشكل جيد وقوي في ظل الرغبة الجادة للظهور بالصورة الحقيقية للفريق واستعادة الشخصية».

وأضاف: «قدمنا مباراة سيئة على جميع الأصعدة في الجولة الأولى، وعانينا من تراكم الأخطاء وعدم التركيز، وغياب ردة الفعل الإيجابية في الوقت الذي استغل فيه المنافس كل الهفوات بداية بالهدف المبكر والهجمات المرتدة، أعتقد أن المباراة الماضية كبوة ولم نكن في يومنا ونعمل على تفادي كل السلبيات السابقة في مواجهة العروبة».

وأوضح «ما نركز عليه في مباراتنا المقبلة الابتعاد عن الأخطاء الماضية، واللعب بفعالية أكبر على مستوى العمق الهجومي في ظل عودة تيجالي، وتأمين الخطوط الخلفية خاصة في لحظات الارتداد الهجومي»، لافتاً إلى غياب الحارس أحمد شمبيه بداعي الإصابة مقابل جاهزية عبدالله التميمي لتعويض الغياب.

وحول إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الفريق والسعي لتعزيز الصفوف بانتدابات جديدة، أوضح «الجميع في نادي النصر من إدارة وجهاز فني ولاعبين يرغبون في استرجاع الصورة القوية للفريق التي أنهى بها الموسم الماضي وتقديمه لأداء قوي ومتماسك، وفي اعتقادي أن الاستقطابات الجديدة في تشكيلة الفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت للانسجام بشكل أفضل».

وتقدم دياز باعتذاره لجمهور النصر، قائلاً «نتأسف لجماهيرنا ونحن كحالهم لم تعجبنا نتيجة المباراة الأولى ولا الأداء غير المتوقع، ورسالتي للجمهور أن ما ظهر عليه الفريق أمام عجمان ليس بمستواه الحقيقي وأن الفريق يملك لاعبين على مستوى عالٍ من المهارة، وسنعمل على استعادة الصورة الحقيقية للعميد».