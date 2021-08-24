قويض: من الصعب الاستمرار في المنافسة بدون أجانب

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد السوري محمد قويض مدرب الظفرة على صعوبة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين بالنسبة لفريقه بدون اللاعبين المحترفين الأجانب الأربعة، مؤملاً أن يتم اكتمال عقدهم بعد لقاء الفريق أمام الشارقة الخميس بالجولة الثانية من المسابقة، خاصة أن دورهم مهم لاي فريق وهم من يصنعون الفارق، وأكد أنه بالرغم من عدم الإعداد المثالي للموسم إلا أنه واثق من تطور فريقه بدنياً وفنياً مع مرور الوقت.

وقال: الشارقة فريق جيد ويلعب بتوازن كما وضح من خلال الجولة الأولى وسيكون منافساً في الدوري والبطولة الآسيوية، وسنعتمد على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة في مواجهته، التي سنتعامل فيها بحذر كبير والأهم بالنسبة لنا أن لا نخسر.

وأضاف: نفقد جهود خالد السناني وسلطان الغافري والأرجنتيني بيدرو بافلوف ونأمل أن تكتمل صفوف الفريق خلال التوقف القادم.

من جهته قال الغاني بنجامين إيم لاعب الظفرة: الفريق يحتاج إلى مزيد من المباريات حتى تكتمل جاهزيته، نتوقع مباراة صعبة أمام الشارقة وسنعمل على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتقديم كل ما نملك في الملعب حتى يظهر فريقنا في أفضل حال.