صافرة إماراتية تدير مباراة اليابان وعُمان

دبي (الاتحاد)

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طاقماً دولياً إماراتياً لإدارة مباراة منتخبي اليابان وعُمان ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام 2 سبتمبر في ملعب سويتا بمدينة أوساكا اليابانية.

ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كلاً من: محمد عبدالله حسن (ساحة) محمد أحمد يوسف (مساعداً أول) حسن المهري (مساعداً ثانياً) عادل النقبي (حكماً رابعاً) عمار الجنيبي (حكم فيديو) عمر آل علي (حكم فيديو مساعداً).

كما عينت اللجنة الحكمين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي حكمي فيديو في مباراة الصين واليابان ضمن الجولة الثانية التي ستقام في الدوحة يوم 7 سبتمبر.