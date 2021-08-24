بالعربي نجم استفتاء «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

حصد التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان نجومية الجولة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» ليقتنص كأس شبكة «سبورت فور أوول» التي تخصص جوائز أسبوعية لنجوم الدوري على مستوى «المستطيل» و«الصافرة»، إذ قاد بالعربي «البرتقالي» إلى الفوز بثلاثية غير مسبوقة على النصر في الجولة الافتتاحية، بإحرازه هدفين من الأهداف الثلاثة في الظهور الأول له مع عجمان.

وبات «فراس البرتقالي» أول لاعب عربي على مستوى الدوري، ينجح بتقديم نفسه بطريقة ممتازة في أول مشاركة رسمية، ويوقع بـ «ثنائية» في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين.

ونال بالعربي إجماع خبراء الموقع «20 من 20»، بفضل دوره اللافت ونجوميته الكبيرة في الجولة الأولى أمام «العميد»، وذلك خلافاً لكل التوقعات التي كانت ترجح كفته على «البرتقالي»، إذ نال المركز الأول في الاستفتاء بنسبة إحصائية إجمالية بلغت 44% ، كما إنه أصبح بالصدارة المشتركة للهدافين مع التوغولي لابا كودجو «العين»، والسوري عمر خربين والبرازيلي جواو بيدرو ثنائي «الوحدة ».

ولم تتوقف النجومية في الجولة الأولى على بالعربي، وذلك بعدما منحت جائزة أفضل حارس إلى زميله المتألق علي الحوسني صاحب البراعة أمام مهاجمي «العميد»، والتي كانت سبباً مهماً بنظافة شباكه، وحصد النقاط الثلاث الأولى، في مشوار المنافسة بنيله 30.7% من كتلة المصوتين، بينما تم اختيار الحكم الدولي محمد عبدالله صاحب أفضل صافرة بالجولة بنسبة 43% بفضل تميزه التحكيمي ومتابعته الممتازة وتركيزه العالي في مباراة الجزيرة والظفرة.

وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة بتقسيم نسبة 40% للجنة من الخبراء الذين يشكلون 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.