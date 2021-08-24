مليار يورو شرط جزائي في عقد «جوهرة التاج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أنهى ريال مدريد كافة التفاصيل الخاصة بتمديد عقد نجم خط وسطه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي «23 عاماً» حتى عام 2027، بعد أن كان العقد الذي وقعه في 2019، ينتهي في 2025.

وقررت إدارة «الميرنجي» زيادة راتبه رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، كما ضاعفت الشرط الجزائي في عقده، من 500 مليون يورو إلى مليار يورو، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا التعاقد الجديد خلال ساعات.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أنه رغم الأزمة الاقتصادية، إلا أن الحاجة إلى هذا اللاعب كانت قوية جداً، لأنه يمثل في نظر إدارة النادي حاضر ومستقبل المشروع المدريدي الطموح، باعتباره عنصراً أساسياً لا غنى عنه، ولأن أحداً لم يشكك أبداً في ولائه وانتمائه.

وقال الموقع إن إجماع جماهير «السانتياجو برنابيو» على اللاعب بسبب التزامه وانضباطه وكرته الجيدة، يثبت إن الإنفاق عليه لن يذهب هباء، خاصة إنه صغير السن، وأمامه فرصة كبيرة لكي يصبح أحد أبرز نجوم خط الوسط في أوروبا.

وأضاف الموقع إن القيمة السوقية التي حددها موقع «ترانسفير ماركت» لهذا اللاعب هي 65 مليون يورو، وهو رقم جيد في ظل الظروف المادية والاقتصادية السيئة التي تمر بها معظم أندية العالم.

يذكر أنه منذ نهاية الموسم الماضي، قام ريال مدريد بحملة تجديدات لعقود لاعبيه، وبدأ بالكرواتي لوكا مودريتش حتى 2022، والإسباني لوكاس فاسكيز إلى 2024، ومواطنيه ناتشو «2023»، وداني كارباخال «2025»، والبلجيكي تيبو كورتوا «2026» والفرنسي كريم بنزيمة «2023» وجاء الدور هذا الأسبوع للتجديد لفالفيردي أحد جواهر التاج الملكي المدريدي كما وصفه الموقع.