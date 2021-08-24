ساؤول على «رادر البلوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل أسبوع على غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري، يفكر النجم الإسباني ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد في الرحيل لخوض تجربة جديدة في مكان آخر، ويبدو أنه في طريقه لاكتشاف الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ إن تشيلسي يسعى لضمه في صورة عقد إعارة لمدة عام خلال هذا الصيف، مع خيار الشراء النهائي بعد انتهاء العام.

ويقيم «الأتليتي» علاقات طيبة مع «البلوز»، ويسعى في الوقت نفسه لتقليل الرواتب، من أجل تمويل صفقة شراء ماتيوس كونها نجم هيرتا برلين الألماني.

ولكن ماذا عن موقف ساؤول في أتليتكو مدريد ؟، السؤال طرحه موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، وقال: شهد ساؤول موسماً صعباً في 2020-2021، تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني الذي قل اعتماده على جهود ساؤول لاعباً أساسياً، ففقد مكانه في التشكيلة الأساسية في كل المباريات، وأصبح يمثل عبئاً على الفريق بسبب راتبه الكبير، ولهذا سعى وكلاؤه للبحث عن أحد أندية القمة الإنجليزية للعب له هذا الصيف.

ويتقاضى ساؤول سنوياً راتباً قدره 7 ملايين يورو، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي، فإن هذا النادي اللندني سيتحمل راتبه بالكامل خلال عقد الإعارة.

وينص عقد ساؤول «26 عاماً» على شرط جزائي قدره 150 مليون يورو، ولكن تشيلسي يتفاوض على خيار شراء نهائي بعد العام الأول، بقيمة 45 مليون يورو.

ومن جهة أخرى، قال الموقع: إنه في الوقت الذي يسعى فيه تشيلسي إلى الحصول على خدمات ساؤول من خلال عقد إعارة، فإنه يعاني من «تخمة» شديدة في عدد اللاعبين العائدين من الإعارة أو الذين لا يلعبون ولا يحتاجهم الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخل، ولهذا فإن «البلوز» مطالب بالتخلص من عدد من هؤلاء اللاعبين الفائضين عن حاجة الفريق، والموجودين في «ستامفورد بريدج» حتى الآن، وإن كان النادي يأمل في تلقي عروض إعارة أوعقود نهائية بخصوصهم، قبل غلق «الميركاتو الصيفي».