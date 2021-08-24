فاتي.. الظهور بعد «طول غياب»!

برشلونة (رويترز)

عاد أنسو فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً لبرشلونة، إلى المران الجماعي لأول مرة في أكثر من تسعة أشهر بسبب الإصابة.

وكتب برشلونة على «تويتر» أن فاتي «18 عاماً» شارك في جزء من المران الرئيسي، بينما ذكرت صحيفة ماركا، أن النادي يأمل في عودة المهاجم إلى الملاعب أمام إشبيلية في 11 سبتمبر المقبل.

وسجل فاتي 4 أهداف في 6 مباريات أساسياً بالدوري الإسباني الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة اليسرى، خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر 2020.

وخضع فاتي لجراحة وبقي في المستشفى 5 أيام، وقال برشلونة في البداية إنه سيعود بعد أربعة أشهر، لكنه خضع لجراحة جديدة خلال يونيو في بورتو، حيث لم ينجح في التعافي بالشكل المخطط له.

وأصبح فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً لبرشلونة في الدوري الإسباني، عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019، وبعدها بعام واحد أصبح أصغر لاعب يسجل للمنتخب الإسباني خلال الانتصار 4-صفر على أوكرانيا في دوري الأمم في سبتمبر 2020.

وتأثر برشلونة بغياب فاتي الطويل العام الماضي، واحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، وستمثل عودته دفعة مهمة للنادي، بعد انتقال الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.