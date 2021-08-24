«مميز» لشادويل يتصدر ترشيحات سباق روسديل

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مضمار لنجفيلد بالمملكة المتحدة عصر الغد سباق روسديل فيتريناري بمشاركة بعض الخيول الصغيرة في سن ثلاث سنوات من بين المتسابقين الثمانية الذين تم الإعلان عنهم للسباق البالغ طوله 2000 متر.

ويتصدر الترشيحات المهر «مميز» لشادويل، بإشراف المدرب جيمس اوين، وقيادة جيم كرولي الذي كان وصيفاً في أول ظهور له قبل أسبوعين، ويبلغ تصنيفه 82 رطلاً، وينافسه المهر «حجاج» بقيادة بطل الإمارات تسع مرات، تاج أوشي.

وتمثل اسطبلات شادويل أيضاً المهرة «الدانة» بقيادة هولي دويل ويبلغ تصنيفها 74 رطلاً، في حين أن «مثايل» هي أخت غير شقيقة لثلاثة فائزين، ويقودها الفارس الثاني للإسطبل دين أونيل لأول مرة. ويتصدر قائمة الأوزان «كاياك» ويجدد شاركتها مع الفارسة المتدربة سيرينا بروذرتون، التي سجلت فوزها رقم 150 حديثاً، إلى جانب «الأنوار» الذي يشارك في السباقات للمرة الثانية، و«المحبوبة» البالغ تصنيفها 76.

من جانب آخر يستعد «بن بطل» لخوض مشاركته الأولى منذ 11 شهراً، حيث يجري النظر في سباق سليبريشن مايل للفئة الثانية في جودوود، أو سباق وينتر هيل ستيكس للفئة الثالثة في وينسور كأهداف محتملة للجواد الفائز بعدد من سباقات الفئة الأولى حول العالم. هذا وتم تسجيل «لا بروسا» و«السهيل» في سباقات فئوية في جودوود في نهاية أسبوع مزدحمة بالسباقات.

ويشهد الأسبوع المقبل سباقات دولية كبرى، حيث يستهدف «اسنشيال كوالتي» لجودلفين تعزيز مركزه كأفضل أبناء جيله بسباق ترافرس ستيكس للفئة الأولى في سراتوجا السبت، بعد فوزه بالجولة الثالثة والختامية للتاج الثلاثي الأميركي بيلمونت ستيكس. ومن المقرر أن تشارك في نفس الحفل المهرة المتعددة القدرات «ليك افينيو» في محاولة لتسجيل اختراق بسباقات الدرجة الأولى من خلال مشاركتها في بالارينا ستيكس.