ديابي وكايزر يجتمعان في «قلعة الفخر»



أبوظبي (الاتحاد)

أكمل الجزيرة إجراءات التعاقد مع المهاجم المالي عبدالله ديابي القادم من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعقد يمتد إلى عام 2023، لينضم مباشرة إلى تشكيلة المدرب مارسيل كايزر الذي سبق له العمل مع اللاعب موسم 2018-2019، وقادا سبورتنج للتتويج بكأس الدوري والكأس في البرتغال.

مثل ديابي «30 عاماً» والمولود في مدينة نانتيري الفرنسية منتخب مالي في 17 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف، ومثل العديد من الأندية الأوربية الكبيرة، أبرزها ليل الفرنسي وبشكتاش التركي، إضافة إلى كلوب بروج البلجيكي الذي فاز معه ديابي بالدوري مرتين وكأس السوبر مرتين أيضاً، وسبورتنج لشبونة وتُوج معه بالكأس وكأس الدوري في البرتغال، عندما كان عنصراً مؤثراً في التشكيلة التي قادها مارسيل كايزر.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: «كنا حريصين على التعاقد مع لاعب يقدم الإضافة الكبيرة للمجموعة الحالية في الفريق الأول، لأن الجزيرة سيخوض عدداً أكبر من المسابقات في هذا الموسم، ويسعى كالعادة لتقديم أفضل المستويات وسيخوض جميع المباريات برغبة الفوز المصحوب بالأداء الجماعي القوي، ولهذه الأسباب كان ديابي الخيار الأنسب، لأنه يملك المؤهلات الفنية المطلوبة، كما عمل سابقاً مع كايزر الذي استطاع أن يستخرج أفضل ما لدى اللاعب من إمكانيات، وواثقون بأن الأمر سيتكرر مجدداً في الجزيرة، وسيقدم ديابي الأداء المأمول بمعاونة زملائه في الفريق».

من جهته، أكد ديابي أن تواجد كايزر في قمة الجهاز الفني للجزيرة، لم يكن السبب الوحيد وراء انضمامه للنادي، وقال: «أعرف كايزر بشكل شخصي، وقدمت تحت قيادته مستويات متميزة، وفزت معه بالألقاب، لكن هذا ليس السبب الوحيد لانضمامي إلى النادي، الجزيرة يتمتع بسمعة طيبة في أوروبا، لأن العديد من النجوم العالميين لعبوا لهذا النادي، إضافة إلى أن الجزيرة اشتهر بالتعاقد مع أفضل اللاعبين الأفارقة، مثل الأسطورة جورج ويا، والنجوم الدوليين أمثال جوناثان بيترويبا ومبارك بوصوفة وأيضاً ثولاني سيريرو، والنادي قدم لي مشروعاً كروياً رائعاً، وأعتقد أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي سيضاعف الثقة والحماس للفوز بالمزيد في المستقبل، وأسعى جاهداً لأن أسخر كل إمكانياتي الفردية والجماعية لمصلحة الفريق من أجل تحقيق أهداف النادي».

وأشاد مادس دافيدسن المدير الرياضي بالنادي بعبد الله ديابي، معرباً عن ثقته في قدرته على التحقيق النجاح مع الجزيرة، وقال: «نعرف ديابي جيداً، كما أن المدرب كايزر عمل معه سابقاً في الدوري البرتغالي، لذلك عندما سنحت لنا فرصة التعاقد معه كنا واثقين بأنه سيقدم الإضافة المنشودة للفريق، بخبرته الدولية الواسعة، وسجله المزين بالألقاب والبطولات مع الأندية الأوربية».

وقال: يستطيع ديابي أن يلعب في جميع مراكز الهجوم ويمنح الفريق المزيد من الخيارات الهجومية وبشكل خاص تحت إشراف كايزر، وضمن أسلوب اللعب المتبع حالياً في الجزيرة، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة كايزر على مساعدة ديابي ليقدم أفضل ما لديه بقميص الجزيرة.