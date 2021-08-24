«السباق المثير» لـ «جذب الجماهير» يشعل «الجولة الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)

استبقت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2021- 2022، انطلاقة الجولة الثانية المقررة الأربعاء والخميس المقبلين، بسباق مثير في تشجيع الحضور الجماهيري للمباريات، في الملاعب المختلفة، بتوفير الفحص المجاني للمشجعين، ومياه الشرب، ومراوح الرذاذ، لتخفيف حدة حرارة الطقس والرطوبة في المدرجات، بجانب استمرار تدعيم الصفوف بصفقات جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب.

والتقط العين قفاز المبادرة بإعلان مكتب شؤون الجماهير توفير فحص مجاني لمسحة الأنف «PCR»، لجماهير «الزعيم»، وكل الراغبين في حضور مباراة «البنفسج» الافتتاحية باستاد هزاع بن زايد، في الموسم الحالي، أمام الإمارات الأربعاء ضمن الجولة الثانية للدوري.

وحدد مكتب شؤون جماهير نادي العين موعد ومكان الفحص المجاني للجماهير في استاد هزاع بن زايد، كما خصص المكتب رقماً للتواصل مع الجماهير، من أجل التنسيق المسبق حول الحضور لإجراء الفحص، وذلك حرصاً على أن تسير الأمور وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة.

بدوره، كشف الوصل الذي يتأهب لمواجهة ضيفه خورفكان الأربعاء على استاد زعيل، بعد فوزه المثير خارج قواعده على بني ياس بهدف في الجولة الأولى، عن حزمة من المبادرات لتشجيع الحضور الجماهيري في «معقل الفهود»، حيث سيتم توفير «مراوح الرذاذ» في مدرجات ملعب زعبيل، بجانب توزيع مياه الشرب، إضافة إلى توفير الفحص المجاني لعدد 100 مشجع وصلاوي، بالتعاون مع مركز التداوي الطبي أحد رعاة النادي في الموسم الجديد.

وكشف الوحدة متصدر الجولة الأولى، بعد الفوز بـ «رباعية» على ضيفه العروبة، تقديم فحص مجاني، لجماهير «العنابي»، تأهباً لمباراة الفريق أمام مضيفه بني ياس في قمة ختام الجولة الثانية الخميس المقبل على ملعب «السماوي»، علاوة على توفير عبوات المياه الباردة للجمهور في يوم المباراة، وأطلق الحساب الرسمي للوحدة على «تويتر» هاشتاج «#عودة_الأوفياء»، بالتزامن انطلاق التحضيرات لمباراة الجولة الثانية.

في المقابل، تواصلت مساعي الأندية لإكمال ملف التعاقدات على صعيد الأجانب والمواطنين، بعدما أعلن الجزيرة «حامل اللقب» في الموسم الأخير إكمال عقد الرباعي الأجنبي، بالتعاقد مع الجناح المالي عبدالله ديابي «30 عاماً»، قادماً من سبورتنيج لشبونة البرتغالي، بعد توقيعه عقداً يمتد إلى 2023.

وكشف بني ياس إعادة قيد لاعب وسطه عامر عبدالرحمن بعد توقيعه عقداً جديداً يمتد حتى 2023، بعد مشاركته مع «السماوي» في الموسم الماضي قادماً من الجزيرة على سبيل الإعارة.

وأعلن شباب الأهلي التعاقد مع الدولي الإيراني مهدي قائدي «22 عاماً» لخمسة مواسم، ليكون ثاني لاعب إيراني في قائمة «الفرسان»، إلى جانب مواطنه أحمد نور، بدورها تترقب جماهير العين «قيد» المغربي سفيان رحيمي رسمياً في صفوف «الزعيم».