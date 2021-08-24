لياندرو «ملك الصناعة»

معتصم عبدالله (دبي)

لم يمنع التألق اللافت للبرازيلي لينادرو ليت لاعب وسط عجمان، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، من احتفاظ اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عاماً بتواضعه، حيث قال في تعليقه على فوز فريقه العريض أمام النصر 3-0: «سعيد بمساعدة فريقي، من خلال التمريرات الحاسمة في المباراة الأولى، وحان الوقت الآن للتركيز على بقية الجولات، وأعتقد أن المباراة الأولى مجرد بداية لموسم طويل».

وفرض لينادرو الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي مع «البرتقالي»، بعد نجاح إدارة الأخير في تجديد عقد إعارته من شباب الأهلي لموسم جديد، بعد تألقه مع الفريق نهاية الموسم الماضي، أفضليته على الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تصدر مبكراً قائمة أفضل صناع اللعب بثلاث تمريرات حاسمة قاد بها «البركان» لإلحاق الخسارة بضيفه «العميد» 3- صفر.

وأضاف لينادرو في تصريحات لصحيفة «تيرا البرازيلية»: أعتقد أنني قدمت بداية جيدة مع فريقي في انطلاقة الدوري، كنا مستعدين بشكل متميز للمواجهة أمام فريق قوي جداً مثل النصر، وسعيد بمساعدة فريقي على الفوز، ولكن الأهم هو المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون لينادرو أبرز الغائبين عن تشكيلة «البرتقالي»، في مباراة الجولة الثانية، أمام مضيفه شباب الأهلي غداً «الأربعاء»، بسبب «شرط الإعارة»، ويخوض لاعب الوسط البرازيلي موسمه الثالث، في الملاعب المحلية، بعد ظهوره الأول مع «الفرسان» في دوري 21 موسم 2019- 2020، حيث سجل 15 هدفاً وضعته في وصافة الهدافين، قبل انتقاله إلى عجمان في «الميركاتو الشتوي» خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة التي تم تجديدها لموسم جديد 2021- 2022.