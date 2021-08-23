ريبروف: «الزعيم» مكتمل للقاء «الصقور»



العين (الاتحاد)

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للعين، جاهزية فريقه للجولة الثانية، من دوري أدنوك للمحترفين، أمام الإمارات، يوم الأربعاء، على استاد هزاع بن زايد، مشيراً إلى أن المباراة مهمة بالنسبة لفريقه الساعي للفوز، وقال «نحترم جميع منافسينا، وندرك أن مباراتنا القادمة أمام فريق جيد، ظهر منظماً في الجولة الأولى، ومطالبون برفع معدل تركيزنا، ومضاعفة جهودنا بالصورة المطلوبة منذ البداية إلى النهاية، حتى نتمكن من حصد النقاط الثلاث».

وقال «لا توجد لدينا أي غيابات في قائمة الفريق حتى الآن وجميع لاعبي العين في درجة الجاهزية المطلوبة».

على الجانب الآخر، قال بندر الأحبابي لاعب العين، إن تحضيرات فريقه لمواجهة الإمارات، مضت بصورة جيدة، والأجواء بين اللاعبين إيجابية، ومعدل الانسجام في تصاعد مستمر خصوصاً للجدد، والكل يعمل بروح الفريق الواحد سعياً لتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهير العين الوفية.

وأضاف: لا توجد مباراة سهلة في عالم كرة القدم، وملتزمون باستراتيجية واضحة في التعامل مع جميع المواجهات، ونعتمد مبدأ التركيز في كل مباراة على حدة، وهدفنا النقاط الثلاث، مع كامل الاحترام للمنافس، بغض النظر عن موقعه على لائحة الترتيب، والمؤكد أن الفريق مطالب بالاستمرارية في حصد النتائج القوية، بعد الفوز المهم في الجولة الأولى على خورفكان والعودة من «الإمارة الباسمة» بالنقاط الثلاث، ونحترم منافسنا في الجولة الثانية.

ولفت الأحبابي إلى أن الجماهير العيناوية تعزز ثقة اللاعبين وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وحضورهم دائماً ما يمثل الدافع المهم للفريق، على تحقيق النتائج القوية.

وقال: لن أذيع سراً إن قلت إننا في غرفة تبديل الملابس نتحدث دائماً حول مشهد الحضور الجماهيري في استاد هزاع بن زايد الذي طالما اشتقنا له، خصوصاً بعد قرار عودة الجماهير، وحماس جمهور العين في الموسم الحالي، ودعمه لطموحات الفريق، يحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا.