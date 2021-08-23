داسيلفا: اتحاد كلباء قادر على عرقلة الجزيرة



فيصل النقبي (كلباء)

أشار خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، إلى أن فترة التحضير قصيرة، خاصة أن المواجهة أمام الجزيرة، وقال: سعينا لتجاوز آثار الخسارة من الشارقة، وسنكون في قمة الجاهزية لمباراة الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل أمام «حامل اللقب»، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية وأهمها بالطبع الفوز.

وحول المستوى الدفاعي، قال: راض عن الأداء رغم الخسارة، حيث شهد الفريق التزاما تاماً من لاعبي الخط الخلفي، وبقية العناصر، والهدف جاء في الثواني الأخيرة، وعلى الصعيد الهجومي، لم نستطع صنع فرص للتسجيل، ومع ذلك لدينا ثقة كاملة في المهاجمين الموجودين حالياً في الفريق، وربما لم يكونوا في يومهم في المباراة الماضية.

وحول التشكيل الذي يدخل به اللقاء، قال: جميع اللاعبين في «أهبة» الاستعداد للمشاركة في أي وقت، والقرار النهائي يعود إلى الجهاز الفني، باختيار الأفضل جاهزية، والجميع لديهم حظوظ متساوية للمشاركة.

وأضاف: واثق بأن فريقي لديه القدرة على «عرقلة» الجزيرة، خصوصاً أن لدينا لاعبين جيدين على المستوى الهجومي، ويصنعون الفارق في المباراة.