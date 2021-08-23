زاناردي: هذا هدف «النسور» في «زعبيل»

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أهمية النقاط الثلاث أمام الوصل يوم الأربعاء المقبل، في مستهل الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»

وقال إن «النسور» يذهب إلى زعبيل، من أجل العودة بالنقاط الثلاث، والتعويض عن الخسارة الماضية أمام العين.

وأكد زاناردي جاهزية لاعبيه للمباراة، وطالبهم بالظهور بشكل جيد، وقال: تعاهد اللاعبون على الظهور بصورة جيدة، ونسيان الماضي، والكل جاهز للمباراة.

وحول التشكيل قال إنه سيختار اللاعبين الجاهزين، والذين يستطيعون ترجمة طموحات الفريق بالأداء القوي داخل ملعبه وخارجه.