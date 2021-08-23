27 أجنبياً «سنة أولى» في «دورينا»

مراد المصري (دبي)

ركزت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» على اختيار أجانب من خارج الدولة، خلال «الانتقالات الصيفية»، وذلك في محاولة لتجديد الدماء، من خلال ضم لاعبين ينشطون في ملاعبنا للمرة الأولى في مسيرتهم.

وبلغ عدد الأجانب الذين تم قيدهم في «خانة» الأربعة الرئيسين، الوافدين للمرة الأولى إلى «دورينا»، 27 لاعباً، قابلين للزيادة خلال الأيام المقبلة، أو حتى التغيير، بالنظر إلى أن باب الانتقالات ما زال مفتوحاً طوال أول 6 جولات حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وقام الوصل باستبدال لاعبيه الأجانب الأربعة، بضم «الثلاثي» البرازيلي راميرو وبوتكير وإدريلسون والأوروجوياني أراخو، فيما ضم العين الثلاثي التونسي ياسين مرياح والأرجنتيني جوانكا والمغربي سفيان رحيمي.

وتعاقد الشارقة مع ثنائي يظهر للمرة الأولى في ملاعبنا، وهما البرازيلي بيرنارد والكونجولي مالانجو، فيما اختار الوحدة الإسباني خوسيه جورادو.

من جانبه يراهن اتحاد كلباء على الثلاثي الجديد، النمساوي روبرت زولي، والمجري فارجا والبيروفي كارتاجينا، فيما اختار خورفكان الثلاثي العراقي أسامة رشيد والإسبانيان فالي وفيرنانديز.

وعزز العروبة صفوفه بأربعة أجانب جميعهم من خارج أرض الدولة، وهم النيجيري إيدو والبحريني علي مدن والكاميروني جاك والتونسي رضا عطاس.

واقتناص عجمان الكولومبي مينا، وعزز الجزيرة صفوفه بالبرازيلي جواو فيكتور، واختار شباب الأهلي الإيرانيان أحمد نور الله ومهدي قائدي.

واعتمد الإمارات على المدرسة الإفريقية، بضم الإيفواري كنادو والمغربيين وليد الصبار وأدم النفاتي، فيما اقتناص عجمان الكولومبي مينا.

واختار النصر الاستقرار على نفس الرباعي الأجنبي، بانتظار تعاقدات جديدة للظفرة وبني ياس خلال الأيام المقبلة.