اتحاد جدة يقيل كاريلي

الرياض (أ ف ب)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة، عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال السبت الماضي أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 4-4.

وتسلم كاريلي الدفة التدريبية في فبراير 2020، واستطاع أن يعيد الاتحاد للمشاركة في البطولة الآسيوية الأبرز، بعدما قاده للحصول على المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري السعودي، ووصل بالفريق إلى نهائي البطولة العربية الذي خسره أمام الرجاء المغربي.

وأمضى كاريلي «47 عاماً» معظم مسيرته التدريبية مع نادي كورنثيانز البرازيلي، كما أشرف سابقاً على الوحدة السعودي.

ويعتبر كاريلي ثاني مدرب يقال في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مدرب التعاون البريطاني نيستور إل مايسترو.