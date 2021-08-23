«الإمارات للدراجات» يجدد عقود نجوم الفريق

أبوظبي (وام)

أعلن فريق الإمارات للدراجات في إطار تعزيز تشكيلته من الدراجين وتركيزه على مستقبل الفريق وتطوير كوادره، عن تجديد عقوده مع مجموعة من دراجيه البارزين. وتم تجديد عقود كل من الكولومبي فرناندو جافيريا الذي سيرتدي قميص فريق الإمارات خلال موسم 2022 ويتطلع إلى استعادة لياقته ومستوى الأداء القوي الذي قدمه الموسم السابق..وروي كوستا، بطل العالم السابق، الذي لعب دوراً أساسياً في مساعدة زميله تادي بوجاتشار على الفوز بلقب جولة فرنسا لهذا العام..وأليساندرو كوفي حتى عام 2024..ويان بولانك، الفائز السابق بالقميص الوردي، وذلك حتى موسم 2022.

وقال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «جميعنا يعلم أن فرناندو جافيريا دراج عالمي، قادر على مواجهة أبرز نجوم الرياضة وانتزاع الفوز منهم..ونأمل بعد تجديد عقدنا معه أن يواصل تقديم أداء قوي بشكل دائم، ونحن على ثقة من قدرته على ذلك، ويسرنا أن يواصل جافيريا رحلته مع الفريق، ونتطلع إلى الاستمتاع بأدائه القوي وإنجازاته خلال العام المقبل».

واضاف: «تشهد السباقات على قدرات روي كوستا على مواجهة التحديات والتغلب عليها، حيث سبق أن فاز بلقب بطولة العالم، فضلاً عن تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى طوال مسيرته الرياضية الحافلة، ونحن واثقون من قدرته على لعب دور أساسي في التشكيلة ومساعدة قائد الفريق تادي بوجاتشار بخبراته ومهاراته، كما فعل خلال جولة فرنسا».

وأوضح ماتين: «يعدّ كوفي جزءاً من تشكيلة الدراجين الشباب في فريقنا، ويتمتع بمهارات مميزة ونؤمن في الفريق بقدراته على تحقيق الفوز في السباقات، وواثقون من أنه سيحقق ذلك خلال الأعوام المقبلة».

وعن تجديد عقد يان بولانك قال ماتين: "نعرف قدرات يان بولانك جيداً، وقد لعب دوراً مهماً في الفريق خلال السنوات الماضية..ويتمتع بولانك بخبرة واسعة، ما يجعل منه دراجاً مهماً في الفريق ومتنافساً بارزاً في السباقات، لاسيما سباقات التسلق..كما أننا نؤمن بقدرته على مساعدة زملائه في الفريق بخبراته الفريدة.