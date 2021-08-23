جاسم النقبي يضمن ميدالية للإمارات في «آسيوية الملاكمة»

دبي (وام)

قدم ملاكمو الامارات مستويات فنية مميزة بالبطولة الآسيوية للشباب والناشئين المقامة حاليا في دبي بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 17 دولة في القارة الصفراء، ونجح اللاعب الإماراتي جاسم محمد النقبي في الفوز على منافسه الكويتي صالح الهاجري بوزن 63 كيلو جراماً، والتأهل للأدوار النهائية للبطولة ليضمن تحقيق ميدالية قارية سيتحدد لونها على ضوء نتائجه في نزالات نصف النهائي والنهائي المقبلة.

وأكد أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أن استضافة الإمارات بطولات الملاكمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية للعبة في آسيا على المستوى العالمي، لما تحرزه من نجاحات تنظيمية وفنية وإعلامية، في ظل البنية التحتية المميزة التي تمتلكها الدولة، والكفاءة والدقة العالية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لوقاية الرياضيين من فيروس كوفيدا 19، موضحاً أن كل هذه المعطيات الايجابية تعطي مؤشراً مهماً على نجاح دولة الإمارات في مرحلة التعافي.

وقال العتيبة: «تحملت دولة الامارات العبء الأكبر في استضافة العديد من البطولات خلال العام الجاري ونجحنا بالفعل في استضافة وتنظيم بطولة آسيا للرجال والسيدات مايو الماضي، وها نحن نستضيف في المكان نفسه و بعد 3 أشهر بطولة الشباب والناشئين للبنين والبنات، الأمر الذي قوبل بالتقدير والعرفان من كل دول آسيا، وكذلك من الاتحاد الدولي، خاصة أن الإمارات نجحت في تحويل التحدي الصحي العالمي المتمثل في جائحة كورونا إلى قصة نجاح».

وأوضح أن الموقع الجغرافي للإمارات يسهم في تشجيع كل الدول على الحضور، وأن جودة أداء فرق العمل خلال التنظيم وفر البيئة المثالية للمنافسات، خاصة أن الاتحاد الآسيوي في مرحلته الراهنة لديه أهداف بعيدة المدى وتخطيط استراتيجي يستهدف نشر وتطوير رياضة الملاكمة في السنوات المقبلة الذي تخققه البطولة، وأن المنافسات يتم نقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحقق مشاهدات مميزة بشكل يومي، ما جعلها منصة دولية لكل عشاق الملاكمة في العالم.