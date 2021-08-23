«مورينيو 50» في «توب 3»



روما (رويترز)

حقق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو انتصاره رقم 50 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. في فترة قياسية على مستوى البطولة. عندما قاد فريقه الجديد روما للفوز 3-1 على ضيفه فيورنتينا.

وبعد أن قاد إنتر ميلان للفوز بثلاثية غير مسبوقة من الألقاب في 2010، عاد مورينيو إلى دوري إيطاليا، وفوزه في مباراته الأولى، على رأس الجهاز الفني لروما، يعني أنه حقق 50 فوزاً في أقصر مدة من الزمن بين مدربي البطولة منذ بداية منح ثلاث نقاط مقابل الفوز في موسم 1994-1995.

وحقق مورينيو 50 فوزاً خلال 77 مباراة في إيطاليا، لكنه تفوق على الرقم عندما عاد للدوري الإسباني، وحقق 50 فوزاً في 62 مباراة، كما أنه سبق وحقق 50 فوزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 63 مباراة، وهو بذلك صاحب الرقم القياسي لأسرع 50 فوزاً في بطولات الدوري الثلاث.

لكنه رغم ذلك قلل من شأن هذا الإنجاز الجديد عندما كتب عبر إنستجرام، رداً على «تغريدة» من شركة أوبتا البريطانية للتحليلات الرياضة عن رقمه القياسي الأخير «أرجوكم لا تكشفوا عن أرقامي القياسية السلبية، بل أريد الأرقام الإيجابية فقط».

وتولى مورينيو تدريب روما خلفاً لسلفه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق للفوز في أول مباراة بفضل هدفين من لاعب الوسط الفرنسي جوردان فريتو.

وقال مورينيو بعد المباراة «كانت مباراة بحق وكانت ممتعة، رغم أننا لم نلعب بصورة جيدة جداً، المهم بالنسبة لي في هذه المرحلة هو روح الفريق التي ظهرت من خلال التنظيم الدفاعي».