التجديد لمدرب «الدلافين 20»



سيدني (أ ف ب)

جدد الاتحاد الأسترالي للسباحة الثقة بمدرب السباحة روهان تايلور، ومدد عقده حتى أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق سباحو وسباحات بلاده في دورة طوكيو أفضل نتيجة على الإطلاق لأستراليا، في الحوض في تاريخ الألعاب الأولمبية.

عاد الفريق الملقب بـ «الدلافين» من اليابان مع 20 ميدالية في حوض السباحة، بينها 9 ذهبيات، في أفضل نتيجة له منذ أثينا 2004، عندما حصد 7 ميداليات من المعدن الأصفر.

خلف تايلور الهولندي ياكو فيرهايرن الذي ترك الفريق للعودة إلى بلاده في يونيو 2020.

قال بعد تمديد عقده «أنا فخور جداً بما حققناه في طوكيو، الرياضيون، المدربون وأعضاء الجهاز الفني، إضافة الى البيئة التي خلقناها في الفريق خلال الأعوام القليلة الماضية».

وتابع «مع فترة قصيرة تفصلنا عن أولمبياد باريس، أتطلع لمواصلة العمل مع مدربينا والرياضيين للبناء على هذا النجاح والمحافظة على الثقافة الرائعة التي بنيناها».

وعادت أستراليا في طوكيو، بفضل سباحاتها تحديدًا، لتثبت أنها المنافسة الأكبر للولايات المتحدة في الحوض «30 ميدالية، 11 ذهب».

تفوق الفريق الأميركي بفارق ذهبيتين فقط في اليابان عن أستراليا في حين كان الفارق في المعدن الأصفر 13 في ريو 2016 «16 مقابل 3 فقط لأستراليا».