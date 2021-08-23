رومينيجه يتعاطف مع ساني في «أزمة الجماهير»



ميونيخ (د ب أ)

أعرب الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل-هاينز رومينيجه عن تعاطفه مع ليروي ساني لاعب الفريق البافاري الذي تعرّض لصافرات استهجان من الجماهير في مباراة البايرن أمام كولون في الدوري الألماني.

وأوضح رومينيجه أن موقف الجماهير الساخط من ساني لاعب المنتخب الألماني ذّكَّرَه بالموقف الذي تعرض له النجم الهولندي الشهير أرين روبن مع جماهير البايرن إبان احترافه في صفوف النادي البافاري.

وقال رومينيجه في تصريحات لتلفزيون صحيفة «بيلد» إنه «لم يعجبه» سلوك الجماهير حيال ساني الذي خرج بين الشوطين بسبب ضعف أدائه، وأضاف: أنا متعاطف معه، فهو يجتهد، لكنه ليس لديه ثقة في نفسه، كما أنه لم يلعب بشكل جيد في كأس الأمم الأوروبية، وقد تصاعد الانتقاد الجماهيري له بسبب قيمة صفقة انتقاله وراتبه.

واستطرد رومينيجه حديثه قائلاً إن ما حدث في الاستاد ذَكَّرَه بعام 2012، عندما تعرض روبن لسخط قطاع من جماهير البايرن، بعدما أخفق في تسديد ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الذي كان مقاماً على ملعب البايرن، ولم يتمكن الفريق البافاري من الفوز بهذه البطولة في ذلك العام.

وسبق هذه الواقعة، إخفاق الهولندي الدولي في تسديد ضربة جزاء مهمة في قمة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند الذي فاز لاحقا بالبطولة في ذلك العام.

وفي مباراة المصالحة التي أقيمت بين بايرن ميونيخ ومنتخب هولندا في ملعب اليانز ارينا تعرض روبن لصافرات استهجان من قبل جماهير بايرن، وقال رومينيجه إن الأمور كادت أن تصل مع روبن الذي كان «حزيناً حزناً قاتلاً»، إلى حد أن يطلب من النادي الاستغناء عنه، لكن البايرن تمسك بروبن الذي سجل في العام التالي لصالح البايرن أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال في لندن، وظل منذ ذلك الوقت وحتى عام 2019 واحداً من اللاعبين الذين تعشقهم جماهير البايرن.