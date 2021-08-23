مصر تلجأ إلى «الفيفا» في «مشكلة صلاح»!

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيواصل اتصالاته مع الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، وذلك أملاً في الحصول على موافقة ليفربول الإنجليزي على انضمام النجم محمد صلاح إلى المعسكر المقبل للمنتخب المصري، والذي ينطلق في 28 أغسطس الجاري.

وقال في بيان: يواصل الاتحاد المصري اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب

جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وأضاف: كان الاتحاد المصري قد تلقى خطاباً من ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية

المؤهلة لكأس العالم.

وتابع الاتحاد المصري: أشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وأضاف: كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنياً، فضلاً عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وأشار الاتحاد إلى أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب الآخرين.