رسمياً.. شباب الأهلي يتعاقد مع أفضل لاعب شاب في آسيا

منير رحومة (دبي)

أعلن نادي شباب الأهلي التعاقد رسمياً مع المُهاجم الإيراني مهدي قائدي، لاعب استقلال طهران البالغ 22 عاماً لمدة 5 مواسم، ليكون بذلك الأجنبي الثالث بالفريق، إلى جانب البرازيلي كارلوس إدواردو، والإيراني أحمد نور الله.

ويعد قائدي من نجوم الكرة المتألقين في القارة الآسيوية، حيث فاز بجائزة خيارات الجمهور لأفضل لاعب شاب في قارة آسيا عام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

ويعول «الفرسان» على اكتمال صفوف الأجانب، من أجل دخول الموسم بقوة، والمنافسة بقوة على لقب الدوري.