حمد الجنبيي: معسكر «صقور الجديان» في الإمارات فرصة للإعداد الجيد



أبوظبي (الاتحاد)

عبّر حمد محمد حميد الجنبيي سفير الدولة لدى السودان، عن سعادته بإقامة المنتخب السوداني لكرة القدم معسكره في الإمارات، مؤكداً أن البنية التحتية في الإمارات تساعد على إنجاح المعسكرات الرياضية بكل أنواعها، لوجود منشآت رياضية متقدمة، فضلاً عن نجاعة الإجراءات الاحترازية الصحية الفعالة التي تطبق في الدولة.

وتقدم السفير بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على توجيهاته الكريمة الخاصة بدعم الكرة السودانية، واستضافة معسكر «صقور الجديان» في هذه المرحلة المهمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبطولة كأس العرب «الفيفا 2021»، مشيراً أن هذا المعسكر سيوفر فرصة ثمينة للمنتخب السوداني لتطوير إمكانياته وتعزيز عناصر قوته وجعل الانسجام بين اللاعبين بأفضل حال، وفرصة للإعداد الجيد المدروس.

وأكد السفير أن العلاقة المتينة بين الاتحادين الإماراتي والسوداني لكرة القدم امتداد طبيعي للعلاقة الأخوية التي تربط الإمارات والسودان، منوهاً إلى أن اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عزز علاقاته الخارجية وبنى جسوراً متينة للتواصل مع الاتحادات الدولية والقارية والوطنية.

وتمنى الجنيبي أن يستفيد اللاعبون من هذا المعسكر لما فيه خدمة الكرة السودانية التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات قارية ودولية.

واختتم السفير تصريحه بتقديم الشكر لاتحاد كرة القدم على حرصه وتفانيه وعمله المتواصل، من أجل توفير كل مستلزمات المعسكر الناجح، من إقامة وملاعب وأمور حيوية أخرى.