15 دقيقة تضع لوكاكو فوق «القمة الزرقاء»!



عمرو عبيد (القاهرة)

افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سلسلة أهدافه مع تشيلسي مبكراً جداً، بعد 15 دقيقة فقط من بداية أولى مبارياته مع «البلوز» أمام أرسنال في الجولة الثانية من «البريميرليج»، ليُسجّل رقماً قياسياً تاريخياً وضعه فوق القمة في تاريخ «القلعة الزرقاء»، لأن مسيرة كبار المهاجمين مع تشيلسي، لم تشهد تسجيل أحدهم هدفه الأول في هذا الوقت المبكر مثلما فعل لوكاكو، حيث ضمت القائمة 5 نجوم أدركوا هدفهم الافتتاحي في المباراة الأولى، لكن أحدهم لم يبلغ الشباك قبل الدقيقة 15، والطريف أن دروجبا ليس بينهم!

الإيفواري الأسطوري تجمعه علاقة طيبة جداً مع «الدبابة البلجيكي»، حيث يرى لوكاكو في دروجبا «مثله الأعلى»، لكن الأخير سجل هدفه الأول بقميص «البلوز» بعد 3 مباريات في موسم 2004-2005، واحتاج 187 دقيقة من أجل ذلك، وعاد ليسجل هدفه الأول في فترته الثانية مع تشيلسي عام 2015 بعد مرور 7 مباريات، خاض أغلبها كبديل وهز شباك ماريبور السلوفيني في دوري الأبطال، عبر ركلة جزاء، بعدما لعب قبلها 121 دقيقة.

واحتل الإسباني دييجو كوستا المرتبة الثانية بعد لوكاكو، حيث وضع توقيعه الأول بالقميص الأزرق في مباراته الأولى بموسم 2014-2015، عندما سجل هدفاً بعد 17 دقيقة في مرمى بيرنلي بالجولة الأولى آنذاك من «البريميرليج»، أما المهاجم الهولندي جيمي فلويد هاسلبانك الذي لعب مع «البلوز» لمدة 4 سنوات، فترك بصمته الأولى في مباراته الافتتاحية بموسم 2000-2001 بعد مرور 22 دقيقة فقط من مواجهة مانشستر يونايتد في بطولة الدرع الخيرية التي حصدها تشيلسي.

وكانت 35 دقيقة كافية ليسجل ديمبا با هدفه الأول في موسم 2012-2013 ضمن خماسية «البلوز» في مرمى ساوثهامبتون ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت المباراة تسجيل الأسد السنغالي «ثنائية»، أما خامس المهاجمين في تلك القائمة فكان الأسطوري أندري شيفتشينكو، الذي أحرز هدفه الأول في مباراته الافتتاحية بموسم 2006-2007 بعد 42 دقيقة أمام ليفربول ببطولة الدرع الخيرية التي خسرها تشيلسي بنتيجة 1-2.

على الجانب الآخر، واجه ألفارو موراتا نحساً كبيراً في «ضربة البداية» مع تشيلسي، إذ أهدر ركلة ترجيح في مواجهته الأولى أمام أرسنال بالدرع الخيرية التي خسرها، وعاد ليلقى هزيمة أخرى أمام بيرنلي في الدوري رغم تسجيله هدف وصناعة آخر في مباراته الثانية، وافتتح هيرنان كريسبو مسيرته مع تشيلسي بـ«ثنائية» في شباك وولفرهامبتون بعد 88 دقيقة لعب سابقة، لكنها كانت المباراة الثالثة له آنذاك مع الفريق، وهو ما تكرر مع أوليفيه جيرو الذي احتاج 129 دقيقة ليسجل لأول مرة أمام هال سيتي في كأس الاتحاد.

واحتاج كل من نيكولاس أنيلكا وتيمو فيرنر 4 مباريات ليضعا بصمتهما الأولى مع «البلوز»، حيث انتظر الأسطوري الفرنسي 265 دقيقة مقابل 289 للألماني، وكلاهما سجل في الكؤوس المحلية قبل بلوغ الشباك في «البريميرليج»، أما الغريب فكان أن الهدف الأول لأسماء كبرى مع تشيلسي جاء بعد معاناة، حيث أحرز إيتو بعد 6 مباريات بإجمالي 406 دقائق لعب، بينما انتظر توريس 13 مباراة و903 دقائق ليسجل هدفه الأول والوحيد خلال 18 مباراة بموسم 2010-2011!