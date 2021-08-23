حملة «التزامكم سعادة» تنطلق بملاعب دبي



دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع رابطة المحترفين، ومؤسسة دبي للإعلام، اليوم، حملة «التزامكم سعادة» في عامها الخامس على التوالي، بهدف توعية الجمهور بأهمية التشجيع الإيجابي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة، في عملية الدخول والجلوس والتشجيع التي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية والتعليمات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

ويأتي إطلاق الحملة تزامنا مع استضافة ملاعب أندية دبي 3 مباريات ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الذي تم فيه السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في المباريات بنسبة 60% من السعة المتاحة في كل ملعب، بعد أن لعبت جميع أندية دبي مباريات الجولة الأولى خارج مدينة دبي بسبب جدولة المباريات.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن هذا العام يشهد تحدياً مختلفاً يُوجب علينا تحمل مسؤولية مشتركة، في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة «كوفيد 19»، والعمل يداً بيد في سبيل الحد من انتشار الفيروس وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة، والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الجمهور والرياضيين.

وأضاف أن الحملة ستركز على توعية اللاعبين والجمهور، بضرورة الحرص على اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، في سبيل مكافحة فيروس كورونا، والإرشادات حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر، منوهاً بأن ارتداء الكمامات، من المتطلبات الهادفة لمنع انتشار الفيروس، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وأشار إلى أن حملة «التزامكم سعادة» منذ إطلاقها قبل 4 أعوام، حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

ودعا اللواء الغيثي الجماهير الراغبة بحضور مباريات دوري أدنوك للمحترفين، التقيد بالإجراءات والبروتوكولات الصدرة والمعتمدة من الجهات الرسمية، واستيفاء جميع الشروط عبر تطبيق الحصن، وسيسمح بالحضور لمن تلقى الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، إلى جانب السماح للفئة العمرية ما فوق 16 سنة بالحضور فقط، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية منها ضمان التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة طيلة الوقت، والحد من الحركة إلا للضرورة.